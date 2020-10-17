Adıyaman'da DEAŞ üyesi tutuklandı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Ö.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu saptanan Ö.Y.'nin Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Ö.Y., polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-17 10:31:28



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