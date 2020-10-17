Yol çalışmasında elektrik direkleri devrildi

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Adıyaman’ın GölbaşıBesni ilçeleri arasındaki yol yapımı esnasında elektrik direkleri devrildi.

GölbaşıBesni karayolu üzerinde bir süredir devam eden yol çalışmaları devam ederken, küçük bir aksaklık yaşandı. Yol çalışmaları esnasında elektrik direkleri yan yattı. Yan yatan direkler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Akım kesildikten sonra yan yatan eklektik direkleriyle ilgili ekipler çalışma yaparak aksaklığı giderdi.

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