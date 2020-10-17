Adıyaman’a has olan peygamber üzümü Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından alınarak, satılacak.

Potasyum ve zeytinyağı ile terbiyelendikten sonra güneşin altında kurutulan iri taneli peygamber üzümünün Pazar sorunu ortadan kalkıyor. Gölbaşı ve Besni ilçesinin bazı bölgelerinde yetişen peygamber üzümünün kurusu Tarım Kredi Kooperatiflerinde satılacak.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile peygamber üzümünün Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla satılması için görüştü.

Genel Müdür Fahrettin Poyraz’dan satışa ilişkin söz alan Ahmet Aydın, kuru peygamber üzümü üreten üreticilerin bu yıl satış konusunda sıkıntı yaşamaları nedeniyle Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla Pazar sıkıntısını atlatmalarını sağladıklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ise yardımlarından dolayı Ahmet Aydın'a teşekkür etti.

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