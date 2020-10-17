Kahta02 Spor-Yozgat 1959 Spor: 1-1

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta02 Spor kendi evinde ağırladığı Yozgat 1959 Spor ile 11 berabere kaldı.
Kahta İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kahta02 Spor ile Yozgat10959 Spor takımları gol atamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.
İkinci yarının 51. dakikasında Ali Kaan Şahanbaz’un gölüyle Yozgat 1959 Spor ev sahibi takım karşısında 10 öne geçti.
Maçta 90’ıncı dakikaya kadar 10 yenik sürdüren ev sahibi takım Kahta02 Spor, 90+2’de Ali Tayfun Akbey’in attığı gol ile Kahta02 Spor beraberliği yakaladı.
Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte 11 biten maçta her iki takımda 1’er puana razı oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.