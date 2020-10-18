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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

İHA

Başkan Taş’tan 19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve beraberindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.
Dernek binasında basın açıklaması düzenleyen Başkan Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlığın genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynadığını ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan önemli bir yerel yönetim birimi olduğunu söyledi.
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun girişimleri sonucu 19 Ekim 2015 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başladığını belirten Taş, bu yıl 5’incisini kutladıklarını aktardı.
Taş açıklamasının devamında, “Muhtar kelime anlamı itibariyle, Türk toplumunun tarihselgeleneksel nitelikleri ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Başka bir deyişle söz sahibi, seçilmiş, eren, ihtiyar anlamı da taşımaktadır. Nasıl siyasi partilerimiz demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarıysa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Muhtarlarda demokrasinin temel taşıdır.’
Muhtarlarımız bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Muhtarlara 82 değişik kanun ve toplam 354 madde de görev verilmektedir. Görev ve sorumluluğu olan muhtarların hiç yetkisi olmaması düşündürücüdür. Bugün bakıldığında, yerel yönetimlerin en küçük birim olan muhtarlığın belki özlük hakları sorunu çözüldü diyebiliriz. Ancak hizmet edebilirlik alanının da her geçen gün daha da daraltıldığı görmekteyiz. Zira bugün, 95 yıllık Köy Kanunu ve 75 yıllık Mahalle Kanunun ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesi görüyoruz. Mevcut köy kanunu ve mahalle kanunu ile sorunlara aracılık yapmamız mümkün gözükmüyor. O halde köy ve mahalle kanunu yeniden tanımlanmalı, büyükşehirler içinde mahallelerin ve yöneticilerinin çalışma alanları yeniden düzenlenmelidir. Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından birbirine entegre edilerek kamu hizmetlerinin idari ve mali özerklikleri içinde sunulması sağlanmalıdır” dedi.
Taş, ‘Muhtarlar Günü’ ilan edilmesine vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür etti.

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