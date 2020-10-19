Elektrik trafosundaki patlama tedirginliğe yol açtı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, elektrik trafosunda meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.
Siteler Mahallesi'nde gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte evlerinden çıkan mahalleli, direkteki trafonun yandığını görüp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Trafodaki yangın nedeniyle bazı bölgelerde elektrikler kesildi. Elektrik dağıtım şirketi, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-10-19 11:48:24
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