Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yürütülen denetimlerde, yeni tip korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası kesildi.

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıraathanelere yapılan baskında kumar oynayan vatandaşlar ile kıraathane sahibine toplamda 41 bin TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, ilçedeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 12 kişi kumar oynarken yakalandı.

Polis, 12 kişiye kumar oynamaktan 38 bin 640 TL idari para cezası yazarken iş yeri sahibine ise kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, ceza kesildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.