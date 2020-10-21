Düğünlerinde sahte altın, gerçeğiyle değiştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düğünlerinde sahte altın, gerçeğiyle değiştirildi

DHA

Düğünlerinde sahte altın, gerçeğiyle değiştirildi


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, hafta sonu yapılan düğüne davetli gibi katılan bir kişi, takıların toplandığı kutuya çeyrek altın attı. Bir saat sonra da geri gelip, takıyı düğüne gelemeyen annesinin çifte hediye edeceğini söyleyerek, geri istedi. Kutudan rastgele alınan bir çeyrek altın, kendisini 'Osman Yıldırım' olarak tanıtan kişiye verildi. Düğünden sonra altınları bozdurmak için kuyumcuya giden çift, çeyrek altınlardan biri sahte çıkınca, 2 ailenin de tanımadığı kişinin sahte altın verip, gerçek altın aldığını anladı.  
Fabrika işçisi Osman Delibaş ile Sultan Delibaş, geçen pazar günü, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan düğün ile evlendi. Çiftin yakınlarının katıldığı düğünde, davetliler takılarını, aileden birine isimlerini yazdırıp, hazırlanan kutuya attı. Adını Oktay Yıldırım olarak yazdıran davetli de çeyrek altını, kutuya attı. Bir süre sonra geri gelen bu kişi, takılarla ilgilenen aile üyesine, düğüne gelemeyen annesinin takıyı çifte kendisinin hediye edeceğini söyledi. Çeyrek altını geri istedi. Kutudan bir çeyrek altın çıkarılarak, bu kişiye verildi.
KUYUMCUDA ŞOKE OLDULAR
Düğünün ardından borçlarını ödemek için altınları satmak isteyen Delibaş çifti ise, gittikleri kuyumcuda bir çeyrek altının sahte olduğunu öğrendi. Düğünde çekilen video görüntülerini inceleyen çift, sahte çeyrek altının tanımadıkları kişi tarafından verilen çeyrek altın olduğunu anladı. Çift, polise şikayetçi oldu.
'DÜĞÜN ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞ'
Karşılaştıkları durumun kendilerine büyük şaşkınlık yaşattığını anlatan damat Osman Delibaş, sahte altını gerçeği ile değiştiren kişiyi kimsenin tanımadığını söyledi.
Kendisini Oktay Yıldırım olarak tanıtan kişinin, düğünden önce yapılan kına gecesine de katıldığını belirten Delibaş, "Adam kına günü keşfe gelmiş, benle ilgili bilgiler almış. Nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı, düğünün nerede olacağını sormuş. Düğüne gelerek sahte altını Oktay Yıldırım ismiyle vermiş. Bir saat sonra gelip, geri istemiş. Kutudan bir çeyrek altın bu kişiye verilmiş. Biz borcumuzu ödemek için altınları bozdurmaya gidince çeyrek altınlardan birinin sahte olduğunu öğrendik. Kameraları izleyince bu kişinin altını değiştirdiğini anladık. Polise şikayetçi olduk. Yaşadığımız bu olay diğer evlenecek çiftlere örnek olsun. Benzer durumla karşılaşmamak için önlem alsınlar" diye konuştu.
Sultan Delibaş da olayı öğrenince şok olduğunu ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-10-21 11:30:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı
Dolandırıcılığın böylesi ne görüldü ne duyuldu Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Dolandırıcılığın böylesi ne görüldü ne ...
Kahta'da polis ekiplerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Kahta'da polis ekiplerinden maske denetimi
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum
YEREL HABERLER 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye ...
Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi
Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
Kortların şampiyonu yine Adıyaman oldu
YEREL HABERLER Kortların şampiyonu yine Adıyaman oldu
Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
Öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere trafik dedektifi eğitimi verildi
Minibüs ve otobüslerde korona denetimi
YEREL HABERLER Minibüs ve otobüslerde korona denetimi
Otomobil tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu
Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma uçurdular İlkokul öğrencileri tarihi alanda doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar, tarihi alanda kazı yapıp uçurtma ...
Adıyaman sanayisini düzenlenen toplantıda konuşuldu
YEREL HABERLER Adıyaman sanayisini düzenlenen toplantıda konuşuldu
Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da otomobil takla attı: 3 yaralı
Milletvekili Tutdere: “Gerger’in sesini duyurduk”
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere: “Gerger’in sesini duyurduk”
Taşımalı Eğitim Servis Araçları Denetlendi
YEREL HABERLER Taşımalı Eğitim Servis Araçları Denetlendi
Elektrik trafosundaki patlama tedirginliğe yol açtı
YEREL HABERLER Elektrik trafosundaki patlama tedirginliğe yol açtı
Salça ve deterjan kutularından gümrük kaçağı telefonlar çıktı
YEREL HABERLER Salça ve deterjan kutularından gümrük kaçağı ...
Salça ve deterjan kutularından kaçak telefon çıktı
YEREL HABERLER Salça ve deterjan kutularından kaçak telefon çıktı
Adıyaman’da pandemi kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da pandemi kurulu toplantısı yapıldı
Muhtarlar çelenk bıraktı
YEREL HABERLER Muhtarlar çelenk bıraktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X