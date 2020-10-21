Genel Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz yayımladığı 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajında, “Özgür bir dünya, özgür basın dileğimiz” dedi.

Genel Başkan Zeynel Abidin Kıymaz, gazetecilerin bu özel gününü kutlayarak, “Geri kalmış ülkelerin en çileli mesleği gazeteciliktir. Bu ülkelerde tek tük gazeteciliğe heveslenenler olur ömürleri hapishanelerde geçer, gelişmekte olan demokrasileri kurumsallaşmamış ülkelerde ise aydınların yazarların şairlerin sanatçıların uğrak yeridir hapishaneler.

Millet olarak ilk özel gazete olan Tercümanı Ahval le 21 Ekim 1860 tarihinde yayına başlamış ve Anadolu’da bizler gazetecilikle tanışmışız. İlk gazetenin çıkarıldığı günden bu güne 160 yıl geçmesine rağmen ülkemizde gazetecilik yorucu ve yıpratıcı meslek olarak gündemini korumaktadır.

Özgür bir dünya, özgür basın dileğimiz, halkın bilgi alma haber alma ihtiyaç ve haklarını karşılayan gazetecilik mesleğinin daha özgür ve rahat yapılabildiği bir Türkiye hayalimizin gerçekleştiğini görme arzu ve dileklerimle bütün meslektaşlarımın, basın emekçilerinin Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.

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