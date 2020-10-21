İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

2020 Yılı dördüncü il koordinasyon kurulu toplantısı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar Başkanlığında Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
2020 Yılı yatırım ve faaliyet programının değerlendirildiği toplantıda yatırımcı bölge müdürleri yapılan yatırım ve çalışmaları online eşliğinde sunumunu yaparak, devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi verdi.
Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedirhan İmamoğlu, kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Çuhadar, “2020 Yılında, Adıyaman’da merkezi ve yerel yönetim olarak 28, kamu kurum ve kuruluşlarınca 278 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 7,9 milyardır. 2020 yılı programı 1milyar lira olup, 2020 yılında yaklaşık 620 milyon lira harcama yapılmış ve yüzde 61,5’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.Yatırımcı kuruluşların 2020 yılı programlarında küçüklü büyüklü 233 adet işin yer aldığını belirten Vali Çuhadar, “Proje bedeli 7.8 milyar lira olan bu işler için önceki yıllarda yaklaşık 911 milyon lira harcanmıştır. 2020 Yılında ise 915 milyon milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüş olup, 3. dönem itibariyle bu ödeneğin 579 milyon harcanmıştır. Bu harcamayla ulaşılan nakdi gerçekleşme düzeyi yüzde 63,3’dür. Belediyelerimizin ise programlarında bulunan 45 adet işin proje bedeli 119 milyon liradır. Bu işler için 2020 yılında 91 milyon lira ödenek kullandırılması öngörülmüş ve 3. dönem itibariyle yaklaşık 40 milyon lira harcama yapılarak yüzde 44’lük nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 278 adet projenin 70 tanesi bitirilmiş, 129 proje devam etmekte, 76 proje ihale ve sözleşme aşamasında, 3 proje ise tasfiye edilmiştir” diye konuştu.
Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki il koordinasyon kurulu toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Zabıta ekipleri marketleri denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri marketleri denetledi
Başkan Aslan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Aslan Gazeteciler Gününü kutladı
Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Çobanlı mahallesinin içme suyu sorunu çözülüyor
Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı
Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 ...
Koronaya yakalanan belediye başkanı Ankara'ya sevk edildi
YEREL HABERLER Koronaya yakalanan belediye başkanı Ankara'ya sevk ...
Genel Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Genel Başkan Kıymaz’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler ...
Jandarma Komutanı Albay Yeşilyurt’tan İHA’ya ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanı Albay Yeşilyurt’tan İHA’ya ziyaret
Milletvekili Aydın’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Tütün iskelelerinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tütün iskelelerinde korkutan yangın
Başkan Harıkçı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Harıkçı’dan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ...
Düğünlerinde sahte altın, gerçeğiyle değiştirildi
YEREL HABERLER Düğünlerinde sahte altın, gerçeğiyle değiştirildi
Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kahta'da kumar oynayanlara ceza yağdı
Dolandırıcılığın böylesi ne görüldü ne duyuldu Düğünde sahte altın taktı, gerçeğini alıp ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Dolandırıcılığın böylesi ne görüldü ne ...
Kahta'da polis ekiplerinden maske denetimi
YEREL HABERLER Kahta'da polis ekiplerinden maske denetimi
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum
YEREL HABERLER 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye ...
Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS’de dereceye giren öğrencileri ödüllendirildi
Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza: 1 Yaralı
Kortların şampiyonu yine Adıyaman oldu
YEREL HABERLER Kortların şampiyonu yine Adıyaman oldu
Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X