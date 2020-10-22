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Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi Melek Aslan’ın cenazesi gece yarısı son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Diyarbakır'da öldürülen genç kadın Adıyaman'da defnedildi Melek Aslan’ın cenazesi gece yarısı son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da önceki gün kardeşi tarafından katledilen 24 yaşındaki kadın, memleketi Adıyaman’da gece yarısı defnedildi.
Diyarbakır'da dün meydana gelen olayda, iddiaya göre Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan (20) ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu.
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman’ın Kahta ilçesine getirildi. Gece saatlerinde getirilen cenaze ilçede bulunan Musa Peygamber Mezarlığında defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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