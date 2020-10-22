Besni'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ(Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmasını tamamlayan jandarma, sabah saatlerinde belirlediği 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan jandarma, gözaltına aldığı 15 şüpheliyi sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2020-10-22 16:54:10



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