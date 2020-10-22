Tüfeğini temizlerken kazara kendini vurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, tüfeğini temizleyen Zeynal Canlı (43), iddiaya göre kazayla kendisini vurdu. Yaralanan Canlı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Zey köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Zeynal Canlı, evinde tüfeğini temizlediği sırada iddiaya göre tetiğe dokundu. Patlayan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Canlı, çağırılan sağlık görevlilerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-22 23:52:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.