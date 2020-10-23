Adıyaman’da 128 adres karantinaya alındı

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Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Adıyaman’da 128 adresin karantina altına alınmasına karar verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri Covid19 salgını nedeniyle testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

Adıyaman merkez ve köylerinde 128 adres için karantina kararı alındı.

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