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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj ve göletlere yavru balık bırakıldı

İHA

Baraj ve göletlere yavru balık bırakıldı

Adıyaman’da bulunan göletler ve barajlara ekipler tarafından yavru sazan balığı bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Adıyaman’da bulunan baraj ve göletlerine yavru balık bırakıldı. Ekipler baraj ve göletlere yavru sazan balığı bıraktı.
Bu sezon ekipler tarafından Adıyaman’da ki Hasancık, Kınık, Gözebaşı, İncesu ve Karahöyük Göletlerine 70 bin adet, Çat Barajına 115 bin, Atatürk Baraj göletine 300 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.
Baraj ve göletlerdeki balık sayısının arttırılması yönündeki çalışma kapsamında bu yıl yaklaşık 500 bin adet balık bırakılmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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