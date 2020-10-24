Temele sıkışan köpek kurtarıldı

Adıyaman inşaat temeline sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İnşaat çalışması esnasında yavru köpek temelde sıkıştı. Vatandaşlar yavru köpeği çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtararak salıverdi.
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