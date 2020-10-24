Adıyaman’da ruhsatsız klinik açan sahte diş hekimi yakayı ele verdi

Adıyaman’da diploması olmayan sahte diş hekimi ruhsatsız klinik açınca yakayı ele verdi.



Olay, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Diş hekimliği diploması olmayan M.A. isimli şahıs Sağlık Bakanlığından ve ilgili kurumlardan izin almadan klinik açtı. Bir süre ağız ve diş tedavisi yapan M.A.’nın diplomasız olduğu yönünde polise ihbarda bulunuldu. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma sonrasında belirtilen adrese operasyon düzenledi. Diş polikliniğinin ruhsatsız ve tedavi yapan M.A.’nın ise diplomasız olduğu tespit edildi. Arama neticesinde ele geçirilen ve diş tedavilerinde kullanılan tüm materyallere Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu. Klinik mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Şüpheli şahıs hakkında 1219 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamında adli işlem gerçekleştirildi.

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