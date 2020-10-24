Adıyaman'da sahte diş hekimi operasyonu: 1 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerince ruhsatsız çalıştırılan diş muayenehanesine düzenlenen operasyonda sahte diş hekimi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenipınar Mahallesi´nde bir diş muayenehanesinin kaçak olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda diploması bulunmayan sahte diş hekimi M.A., gözaltına alındı. İş yeri de İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-24 19:30:49



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