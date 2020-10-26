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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölbaşı’nda alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

İHA

Gölbaşı’nda alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri tarafından üst ve alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Mimar Sinan, Fatih ve Yeni Kent Mahallelerinde başlayan çalışmalar doğrultusunda alt yapısı tamamlanan yerlerin asfalt çalışması yapılıyor. Belediye Başkanı İskender Yıldırım’ın talimatlarıyla birçok mahallenin asfaltının yapıldığı ifade edildi.
Gölbaşı Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlardan Musa Değirmenci, “ Yollarımız yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyordu, sağ olsun belediye Başkanımız İskender Yıldırım bizlere vermiş olduğu sözleri yerine getirdi. Önce alt yapımızı tamamlandı, daha sonra yollarımız asfaltlandı. Başta Belediye Başkanımız İskender Yıldırım’a ve değerli ekibine çalışmalarından ötürü şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.
Havalar el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise, “Sıcak Asfalt yol çalışmalarımızı program dahilinde öncelik arz eden cadde ve sokaklarımızda sürdürüyoruz. İmkanlar dahilinde çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Yapılacak çok işimiz var hedefimiz alt yapısı asfaltı olmayan yol bırakmamak” diye ifade etti.

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