Adıyaman’da vaka sayısı artıyor Bir günde 120 ev karantinaya alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 120 ev karantina altına alındı.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid19) vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 120 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.