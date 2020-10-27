78 yaşında intihara kalkıştı, başkan vazgeçirdi



(GÖLBAŞI) Adıyaman, (DHA) ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, intihar girişiminde bulunan Celal A. (78), Belediye Başkanı İskender Yıldırım tarafından ikna edilerek, çatıdan indirildi.

Olay, öğle saatlerinde, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evi ile ilgili bir sorun nedeniyle 4 katlı binanın çatısına çıkarak, intihar edeceğini söyleyen Celal A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna konuşmasına rağmen Celal A., çatıdan inmedi. Bunun üzerine bölgeye gelen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yarım saat konuştuğu Celal A.'yı inmesi için ikna etti. Çatıdan inen Celal A., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-27 13:47:17



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