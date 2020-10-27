Adıyaman´da, su samuru görüldü

Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Gölbaşı ilçesindeki Göksu Barajı'nda çalışan işçiler, su samuru buldu.
Gölbaşı ilçesinde bulunan Çetintepe Barajı şantiyesinde çalışan işçiler, su samuru buldu. İşçilerden Hamza Atmaca, şantiye sahasında yorgun şekilde su samuru fark ettiklerini belirterek, hayvanı arkadaşları ile alıp, Göksu Çayı'na bıraktıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mahir ALAN
2020-10-27 14:08:39
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