Adıyaman’dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tepki

MemurSen Adıyaman Şube Başkanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un İslam ve Hz. Muhammed hakkındaki hakaret içerikli söylemlerini protesto etti.

Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Memur Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, sendika üyeleri, bazı STK’lar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’a tepkilerin gösterildiği basın açıklamasında konuşan Başkan Ali Deniz, “Sömürgenin merkezlerinden olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini daha eklemiştir. Alemlere rahmet sevgililer sevgilisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkma gafletinde bulunmuştur. Aslında Macron bir görüntü. Avrupa’da ve bir çok ülkede cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamafobi o meşhur Avrupa aklını esir almış sözde hamanist söylemlerin makyajı dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetinin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale getirmiştir. Almanya’da cami baskınları, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberimize saldıran tüm unsurlara sahip çıkması Avrupa’daki cinnetin boyutlarını göstermektedir. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır. Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aramaktadır. Macron, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından açıklamaya katılan kalabalık grup bulundukları yerden ayrıldı.

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