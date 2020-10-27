Başkan Kılınç’tan Mevlit Kandili mesajı

Adıyaman Belediyesi, Mevlit Kandili dolayısıyla düzenleyeceği Grup Ravza ilahı dinletisini sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlayacak.

Gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili bilgi veren yetkililer, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak olan ilahi dinletisini takip etmeleri için tüm vatandaşları, Adıyaman Belediyesi’nin YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarını takip etmeye davet etti.

Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Başkan Kılınç “Efendimiz (SAV)’in dünyayı şereflendirdiği günün yıldönümü olarak kutlanan Mevlit Kandilinin tüm İslam alemine, ülkemize ve hemşerilerimize hayırlar getirmesini diliyorum. Efendimiz (SAV) merhamet ve şefkat örneği olarak dünyaya geldi. Alemlere Rahmet Efendimiz (SAV)’in doğum günü olan Mevlit Kandilinin bir kez daha tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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