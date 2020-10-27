Milletvekili Toprak’tan Mevlit Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Toprak, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandiline ulaşmanın, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı. Milletvekili Toprak, “Peygamberimiz efendimizin, kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren nasihatleri, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi ancak O’nu örnek almamızla mümkün olacaktır. Bu bakımdan Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadisi şeriflerini layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Bu mübarek gece vesilesiyle yapacağımız duaların bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesine, dünyanın değişik bölgelerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin feraha ermesine, bugün haklı mücadelesini sürdürmekte olan kardeş Azerbaycan için yeni zaferlere vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere milletimizin ve bütün İslam aleminin Mevlit Kandilini tebrik ediyor, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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