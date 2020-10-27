Milletvekili Fırat’tan Mevlit Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hz. Muhammed (S.A.V)'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Milletvekili Fırat, “Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin örnek yaşantısına ve bıraktığı değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Mevlit Kandilini, peygamber efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Rabbimizin katında makbul olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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