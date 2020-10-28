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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

İHA

Vali Çuhadar’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Mahmut Çuhadar, gücünü milletimizin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı onurunu ve gururunu hep birlikte yaşadığımızı söyledi.
Vali Çuhadar, “Milletimizin tarihindeki en önemli gurur tablolarından biri olan Cumhuriyetimiz kardeşlik üzerine inşa edilmiş bir ortak değerler bütünüdür. Cumhuriyet; işgalin, yokluğun, yıkılmışlığın ardından yok olmak üzereyken yüce milletimizin köklerinden aldığı güç ve inançla yeniden filizlenip tarih sahnesinde hak ettiği yeri almıştır.
Büyük bir medeniyetin ve şanlı bir mazinin mirasçısı olan Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çok önemli kalkınma hamlelerine imza atmış, dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz yekvücut olarak dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.
Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Bugün hepimize düşen ortak görev, milli değerlere, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, bu ruh ve bilinci gelecek nesillere aktarmaktır.
Bu duygularla, kuruluşunun 97. yılında saygıdeğer Adıyamanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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