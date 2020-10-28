Başkan Özgün’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklamada bulundu.

Başkan Hüseyin Özgün, Cumhuriyetin kazanılmasında ve bugünlere kadar getirilmesinde canlarını veren şehitlerimize ve gazilerimize tüm Türk Milletinin minnettar olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümünde millet olarak çok büyük gurur yaşadıklarına işaret eden Hüseyin Özgün; “Türk milletinin bizatihi kendi hakkında alacağı kararlara ve yapacağı tercihlere hiçbir oluşumun, unsurun, kesimin veya zümrenin müdahil olamayacağı Cumhuriyetle temellenmiş ve şekillenmiştir. Dağılmış, parçalanmış, işgal ve esaret zincirleriyle sarılmış bir İmparatorluktan millet egemenliğine dayalı bir yönetim anlayışına ulaşılması elbette kolay olmamıştır. Emperyalist emeller tarafından tarihten silinmeye ya da küçük bir coğrafyaya sıkıştırılmaya çalışılan aziz milletimiz; varlığına, birliğine ve son yurduna kanıyla, canıyla sahip çıkmış ve bedeli ne olursa olsun teslim olmayacağını ispatlamıştır. Millet yaşadıkça, bölünmez bütünlüğü korundukça her türlü mihnet ve zahmetin sonuçsuz kalacağı, saldırıların da hükümsüz bırakılacağı böylelikle gösterilmiştir. Büyük milletimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini yapmış, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve cesaretle ortaya koymuştur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti; şehit kanıyla, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz fedakarlıklarla vücut bulmuş ve sonsuza kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı´nı içtenlikle kutluyorum. Muazzam mücadelelerle fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin yetişmesini temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurucu kahramanları saygı ve minnetle yad ediyorum. Vatan uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda eden aziz şehitlerimize cenabı Allah´tan rahmet diliyorum. Hepsinin ruhları şad, mekânları cennet olsun” diye konuştu.

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