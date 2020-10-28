Mezarlıkta kandil yoğunluğu

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Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman’da mezarlıklarda yoğunluk yaşandı.

Kandil gününde binlerce vatandaş mezarlıklara adeta akın ederek hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etti.

Yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar burada dualar edip Kuranı Kerim okudu. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Adıyaman Belediye Mezarlığında bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

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