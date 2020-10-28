Okul müdürleri değerlendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürleri ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve Şube Müdürleri Mehmet Türk ile Mesut Çoşkun’un katılımıyla yapılan okul müdürleri değerlendirme toplantısında okullarda yürütülen korona virüsle mücadele çalışmaları değerlendirildi.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okul müdürlerine yönelik ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda yeni eğitim öğretim döneminde yapılan planlamalar hakkında okul müdürlerine bilgi verildi. Temizlik, sosyal mesafe ve maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “ pandemi sürecinde kurumlarımızın tamamı dezenfekte edildi. Yine aynı şekilde kurumlarımızda dezenfeksiyon noktaları oluşturularak öğrencilerimizi bilgilendirme amacıyla uyarı levhaları ve afişlerimiz hazırlandı. Aynı zamanda okullarımızda EBA destek noktaları oluşturarak öğrencilerimizin uzaktan eğitimlerini tamamlamalarına imkan sağladık. Pandemi sürecinde özverili çalışmaları ve gayretlerinden dolayı okul idarecilerimiz başta olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı, eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik okul müdürleriyle yapılan istişare ile sona erdi.

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