Başkan Binzet’ten Mevlit Kandili mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kainatın şereflendiği gün olarak telakki edilen Mevlit Kandilinin insanlığın da kurtuluşuna açılan bir kapı olduğunu belirten Başkan Burak Binzet, "Mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu manevi günlerde yaşlıların, hastaların, eş, dost ve akrabaların gönüllerini hoş tutmak, hayatımızdaki olumsuzluklardan kurtulmak, huzura kavuşmak için sevgi ve hoşgörü ortamının sağlanması için bugünleri iyi bir fırsat olarak görmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin Mevlit Kandilini kutluyor, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

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