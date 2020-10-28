Samsat'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. kutlama programı Atatürk Anıtına çelenklerin konulması ile başladı.

Çelenk koyma törenine Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Halil Fırat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile çelenk sunma töreni sona erdi. 29 Ekim 2020 günü hükumet konağı bahçesinde törenlere devam edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.