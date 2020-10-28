Adıyaman’da Türk Bayrağı dağıtıldı

Adıyaman Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz ve Ramazan Oruç ile birim müdürleri katıldı. Şehir merkezindeki iş yerlerine tek tek girerek bayrak dağıtan belediye yetkilileri, 7’den 70’e tüm vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.
Vatandaşlar ise Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliğin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar, dağıtılan bayrakları ev ve iş yerlerine astı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.