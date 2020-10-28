Başkan Fırat, Cumhuriyet Bayramını kutladı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1923’te Cumhuriyet Yönetimini ilan etmesi ile başlayan Cumhuriyet tarihinin başlamasını hep birlikte kutladıklarını söyleyen Başkan Mahmut Fırat, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Fırat, “Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Yeni nesillere aktaracağımız bu değerlerimize her zaman sahip çıkmalı ve yaşatmalıyız. Ayrıca tüm dünyada yaşanan ve ülkemizi de etkileyen korona virüsten de bir an önce bitmesi ümidiyle oluşturulan kurallara uymaya riayet gösterilmesini de temenni ediyorum. Bu güzel günde hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlar, hem de Mevlit Kandilimizin mübarek olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.