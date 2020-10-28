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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

İHA

Başkan Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tarihi zaferlerle dolu olan Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet bağımsız kalacağını söyleyen Başkan Süleyman Kılınç, “Cumhuriyetin fazileti, şanlı bayrağımızı ve bağımsızlık karakterimizi yüce millet olarak şerefle, onurla yaşamamıza vesile olmaya ilelebet devam edecektir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler cumhuriyet rejimimizin temelini oluşturmaktadır. Bizlere bu güzel toprağı bağımsızlık meşalesi öncülüğünde armağan edenleri ebedi istirahatgahlarında rahat ettirmenin tek yolu çok çalışmak ve ülkemizi uluslararası düzeyde hak ettiği noktaya getirmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde bu mücadelenin verilmesi bizleri mutlu etmektedir. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi yüce milletimizin huzurunda rahmetle anıyor, tüm ulusun cumhuriyet bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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