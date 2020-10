Cumhuriyet tarihinde ilk kez tebrik kabulü açık alanda düzenlendi

Adıyaman’da her yıl valilik makamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Bayramı tebrik kabulü, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Valilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 97. kuruluş yıldönümü kutlamalarına korona virüs tedbirleri damga vurdu. Valilik bahçesinde tören alanında davetlilerin ateşi ölçülerek, HES kodları soruldu. Tören, tebrik kabulü ile başladı. Her yıl valilik makamında gerçekleşen tebrik kabulü, korona virüs nedeniyle bu yıl Cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez Valilik bahçesinde düzenlendi. Tebrik töreninin ardından Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Büyük umutlar ve emin adımlarla, birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Bu anlamlı günde, binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere, şanlı ecdadımızın kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyoruz. Yarınlarımızın umudu, çocuklarımızın, gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Tören yürüyüşünün ardından kutlamalar sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.