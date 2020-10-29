Başkan Aybak basınla bir araya geldi

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Sait Aybak ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Özel bir işletmede düzenlenen basın toplantısına Sait Aybak, yönetim kurulu üyeleri, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı. Adıyaman 1954 Spor’un ligde verdiği mücadelede gelinin nokta, kulüp ve basın mensupları arasındaki ilişkiler konuşuldu.

Başkan Sait Aybak, geçen yıl BAL’da mücadele eden Adıyaman 1954 Spor’u 3. Lige çıkartmayı başardıklarını dile getirerek, “Şuanda profesyonel ligde mücadele ediyoruz. İnşallah bu mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu ligi de en güzel şekilde bitirerek Adıyaman’ı en güzel yerlere getireceğiz. Bu bağlamda hem geçen yıl hem de bu yıl gerekli çalışmalarımızı yaptık. Geride bıraktığımız 6 haftaya baktığımız zaman tabi rakiplerimizin eksikliğiyle bizler lider durumundayız. Emin adımlarla hedeflerimize doğru gidiyoruz.

Basın ile bir araya gelmemizin nedeni ise sürekli basından bizlere bir sesleniş var. Basın mensupları ile aramızda bir sorun yok. Benim işlerimin İstanbul’da olmasından dolayı maçlar için Adıyaman’a geliyorum. Bundan sonra inşallah ayda bir ya da 23 ayda bir basın mensuplarıyla bir araya geleceğiz. İstişarelerimizi yapıp daha iyi yerlere gele bilmek için el ele vereceğiz. Her arkadaşımızın bakış açısı aynı olmuyor, duyguları aynı olmuyor, bizlerde bu durumu doğal karşılıyoruz. Ama isteğimiz ve dileğimiz şudur ki Adıyaman 1954 Spor Kulübü gerek basınıyla, gerek kamuoyuyla, gerek taraftarı, gerek bürokrasisiyle bu kadar mecrası olan bir takımı basının da desteklemesini istiyoruz. Basının ne yazması gerekiyorsa, özgür iradesiyle yazması gerekiyor. Bizler bunu talep ediyor ve bunu istiyoruz. Bizi iyi lanse edin demiyoruz, eksiğiyle, hatasıyla yazın çizin diyoruz ama acımasız da olmayın diyoruz. Bizler bir görev üstlendik ve bunu da görev bilinciyle yürüyoruz. Benim burada bir beklentim yok, bir siyasi hedefim yok, ben popüler olmak için bu kulübün başına gelmedim. Allah’a şükürler olsun kendi işim var, durumum var. İşimde ve gücümdeydim” dedi.

Aybak, Adıyaman 1954 Spor’a kent için destek çıkılmasını istedi.

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