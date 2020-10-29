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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması

İHA

Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Tütünüyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Tütün yasasıyla ilgili konuşan Milletvekili Tutdere, “Gerçekten tütün üreticilerini düşünüyorsanız, bu konuda samimiyseniz yasanın yürürlüğünü uzun yıllara yaymadan hemen ve en az yüzde 50 olacak şekilde uygulayın, tütün üreticilerini gerçekten sevindirin. Üreticilerimiz merak ediyor, neden yüzde 30, neden yüzde 50 değil, yani eğer bu topraklarda yetişen ürün, bu topraklarda işleyen fabrikalarda üretilen mamullerde neden yüzde 50 olarak kullanılmıyor, gerçekten bu düşündürücü. Burada en az yerli tütün kullanma oranının yüzde 50 civarında olması gerekiyordu” dedi.
Teklifin yürürlük maddesinde sorun olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “14'üncü maddenin yürürlük maddesine baktığımızda kademeli olarak 2022 yılında yüzde 17, 2023 yılında yüzde 21, 2024 yılında yüzde 25'e çıkarılıyor. Türkiye'de üretim yapan fabrikalardaki yerli tütün oranı 2003 yılında yüzde 43 iken iktidarınız döneminde, 2017 yılında bu oran yüzde 12'lere düştü, sizin yanlış politikalarınız yüzünden. Sizin tütünle ilgili, tarımla ilgili yanlış politikalarınız yüzünden zaten tütün üreticisi mağdur, zaten sıkıntılı. Madem öyle, bu kanun teklifi maddesi hemen yürürlüğe girsin, 2021 yılından sonra Türkiye'de üretim yapan fabrikalarda yerli tütün oranı yüzde 30, yüzde 40 olarak kullanılsın” diye konuştu.

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