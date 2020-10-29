Adıyaman'da incir hırsızlığına 2 tutuklama

KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir depodan kuru incir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Çobanlı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan çiftçinin deposundaki 1 ton kuru incir çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin A.E.(20) ve B.Y. (22) olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen incir ise sahibine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2020-10-29 17:57:05
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.