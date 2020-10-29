Adıyaman'da incir hırsızlığına 2 tutuklama

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KAHTA(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir depodan kuru incir çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çobanlı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan çiftçinin deposundaki 1 ton kuru incir çalındı. Çiftçinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, parmak izi incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin A.E.(20) ve B.Y. (22) olduğunu belirledi. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen incir ise sahibine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2020-10-29 17:57:05



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