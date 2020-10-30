Adıyaman 1954 Spor'da 15 futbolcunun kovid testi pozitif çıktı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor'da tedbir amaçlı yapılan Kovid-19 testlerinde 18 kişide pozitif vakaya rastlandı.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü'nde 15 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 malzemeci olmak üzere 18 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktı.

Öte yandan Adıyaman 1954 Spor'un cumartesi günü 68 Aksaray Spor ile oynamayacağı maç Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.DHA-Spor Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-10-30 11:52:26



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