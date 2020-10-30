Adıaman'da 149 adrese karantina

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Adıyaman’da, 149 adres Korona Virüs salgını dolayısıyla karantina altına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da 1 günde 149 ev karantina altına alındı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sürekli hatırlatıldığı Adıyaman’da, korona virüs (Covid19) vakalarında her geçen gün pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1 günde 149 adresin karantina altına alınmasına karar verdi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri, testi pozitif çıkan ve temaslı kişilerin adreslerini karantina altına aldı.

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