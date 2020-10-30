Jandarma ekiplerinden şok uygulama

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarma bölgesinde şok uygulamalar gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde yapmış olduğu şok denetimlerle hem halkın takdirini kazanıyor hem de suçlulara korku salıyor. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu şok denetimlerde şüpheli şahısların üst araması, kimlik sorgulaması yapılırken aynı zamanda araçlarda da kontroller yapılıyor. Şok denetimlerden oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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