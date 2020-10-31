Jandarma kaçak cep telefonu ele geçirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolünde kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AdıyamanŞanlıurfa karayolu üzerinde yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan kontrolde kaçak yollarla yurda sokulan 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.