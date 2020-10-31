İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, İzmir´de yaşanan deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve gözaltına alınan Y.S. (21) adliyeye sevk edildi.

İzmir´de 6.6 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yapan Y.S., polis ekipleri tarafından Kap Cami Mahallesi´ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyette yapılan sorgulamasının ardından Y.S., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-31 16:33:32



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