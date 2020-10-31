İzmir depremi sonrası provokatif paylaşım yapan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası hakaret içerikli paylaşım yapan ve Adıyaman'da gözaltına alınan Y.S. (21) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-10-31 20:37:25
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