Motosikletli hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin ses sistemini çalan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi´nde meydana geldi. Park halindeki 58 DE 121 plakalı otomobilin yanına gelen Y.E.A., 5 bin lira değerindeki ses sistemini çalıp, 33 P 7553 plakalı motosikletiyle kaçtı. Durumu fark eden polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.E.A. gözaltına alırken, çaldığı ses sistemi ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-01 14:15:37



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