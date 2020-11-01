Motosikletli hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin ses sistemini çalan şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi´nde meydana geldi. Park halindeki 58 DE 121 plakalı otomobilin yanına gelen Y.E.A., 5 bin lira değerindeki ses sistemini çalıp, 33 P 7553 plakalı motosikletiyle kaçtı. Durumu fark eden polis ekipleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan Y.E.A. gözaltına alırken, çaldığı ses sistemi ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-11-01 14:15:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.