Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN'da, tek katlı eve giren şüpheliler, içinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alıp, kaçtı. Polisin, şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışması sürüyor.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip´e ait eve kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan cüzdanın da olduğu çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Hatip, çantasını göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelerek, inceleme başlatan polis ekipleri, evin yakınındaki boş arazide kadına ait çantayı buldu. Polis, cüzdanın olmadığı çanta ile evde parmak izi incelemesi yaptı. Şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-11-01 17:19:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.