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Denetleme yapan polislere sinyal şoku Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi

İHA

Denetleme yapan polislere sinyal şoku Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda yaptığı denetimlerde şok eden görüntülerle karşılaştı. Bazı sürücülere sağ sinyal yakıp sola dönerken bazıları ise polisleri görünce sinyal verdi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçe bilmek amacıyla kent merkezinde bulunan kavşaklarda sinyal denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde bazı sürücüler sağ sinyal yakarak sola dönüş yaptı, bazı sürücüler dönüşü yaptıktan sonra sinyal verirken bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce sinyal vermeye başladı. Halkın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi için denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sinyal hatası yapan sürücüleri tek tek durdurdu. Araç sürücülerine sinyal vermenin önemi anlatıldı.
Adıyaman merkezde kural hatalarından dolayı 2020 Yılının son 11 ayı içerisinde yaklaşık 400 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği ise belirtildi. Denetimlerin, MOBESE kameralarından, sivil polis ekipleri ve trafik polis ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda dönüşlerde sinyal vermeyen ve ya hatası yapan sürücülere 132 TL para cezasının uygulanacağı ise belirtildi.
Sinyal hatası yaparak denetimlerde durdurulan sürücüler, uygulamayı oldukça beğendiklerini ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür ettiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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