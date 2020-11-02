İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçesini planlıyor

Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında 2021 yılı bütçe tasarısı belirlenecek.

Adıyaman İl Genel Meclis başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında Kasım ayı toplantılarının 1’inci oturumu başladı. 2021 Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşüleceği Kasım ayı toplantıları 20 gün sürecek.

Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Özel İdare Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesiyle ilgili yazısı okundu. Meclis üyeleri konunun Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendirdiği için, komisyona sevk etti.

Başkan Mehmet Can Erdoğan, bütçenin oluşturulmasında ihtiyaca göre ve adaletli bir yol izleneceğini dile getirerek, bütçenin hayırlı olmasını istedi.

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