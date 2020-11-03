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Mezar odasında tarih yeniden canlandı Kommagene Krallığının ‘ölü gömme’ gelenekleri canlandırıldı

İHA

Mezar odasında tarih yeniden canlandı Kommagene Krallığının ‘ölü gömme’ gelenekleri canlandırıldı

Kommagene Krallığının ‘ölü gömme’ gelenekleri iskelet ve silikon manken ile mezar odasında yeniden canlandırıldı.
Kommagene Krallığının 2 bin yıllık kaya mezarlarının bulunduğu Perre Antik Kentin nekropol alanında tarih yeniden canlandırıldı. Yüzlerce mezar odasının bulunduğu Perre Antik Kentte’ki bir mezar odasına cam tabutlar yerleştirilerek, bu tabutlara silikon manken ve iskeletler konuldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı, Türk Tarih Kurumunun desteği, Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Müze Müdürlüğünün yürütücülüğünde Perre Antik Kenti Canlandırma Projesi gerçekleştirildi.
Kommagene Krallığının ‘ölü gömme’ geleneklerinin yansıtıldığı mezar odasında, silikon manken ve iskeletin yanına seramik, takıları ve özel eşyaları bırakıldı. Hazırlanan kaya mezar ziyarete açıldı.
Proje kapsamında ayrıca, 2020 yılında bulunan kazılarda ortaya çıkartılan üzüm sıkma işliklerinde çalışma yapıldı. ‘T’ şeklindeki kalas ve ağırlık taşı mekanizması düzenlenerek o dönemdeki üzüm sıkma işlemi gösterildi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Projenin yürütücüsü Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kahraman Yağız, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, projenin açılış kurdelesini kesti. Kahraman Yağız, Vali Çuhadar ve beraberindeki heyete proje ile ilgili bilgi verdi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kenti açık hava müzesine çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden bir tanesi olan Perre Antik Kentte 2009 yılında ara verilen kazılara bu sene tekrar başladık. Bu kazılarda yeni alanlar gün yüzüne çıkıyor. Burayı tamamen açık hava müzesine döndürecek projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında o dönemin geleneklerini, göreneklerini, ölü gömme geleneklerini canlandırılıyor. Amacımız Perre’yi Türk turizmine kandırmak. Bu yolda gerekli gayretleri, gerekli maddi imkanları sağladık bundan sonrada sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kahraman Yağız ise konuşmasında, “2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ve destekleriyle, Türk Tarih Kurumunun maddi destekleriyle Perre Ören yerinde özellikle kaya mezarlarının bulunduğu alanda canlandırma projeleri gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında bir mezar odasının içerisine hem silikon manken, hem de iskelet şeklindeki gömülme geleneklerini odaya yerleştirdik. Yanlarına ölü gömme geleneklerindeki kullandıkları materyalleri yerleştirerek alanı bir müzeye çevirdik. İnsanlar bu alanları gezerken tamamen boş mezar odalarını geziyorlardı. Dolayısıyla da insanlar zihinlerinde bunları canlandırmakta biraz zorluk çekiyordu. Biz o dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtmak istedik” diye konuştu.

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